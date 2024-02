Ericsson introduit l'IA explicable (XAI) dans son offre Cognitive Software

Ericsson (NASDAQ : ERIC) annonce de nouvelles fonctionnalités tirant parti de l'IA explicable (XAI) dans ses solutions Cognitive Software destinées aux fournisseurs de services de communications (FSC) pour réduire significativement le délai nécessaire à l’adoption de l’IA dans le design et l’optimisation des réseaux

Grâce à l’XAI, les FSC auront toute l’explication sur les actions recommandées par la solution alimentée par l’IA qui identifie les causes des événements affectant la performance du réseau et l’expérience utilisateur. Cela permet aux équipes d'optimisation d'avoir une visibilité sur les principaux facteurs contribuant au problème, l'impact sur la performance du réseau et les actions recommandées.

Les solutions s'appuient sur des modèles d'IA entrainés sur les ensembles de données les plus vastes et les plus diversifiés au monde et peuvent être également ré-entrainées localement pour un déploiement de cas d’usage rapide et adaptable.

Outre les nouvelles fonctionnalités basées XIA, une nouvelle interface utilisateur intuitive et adaptable a également été introduite pour stimuler la productivité des FSC.

Jean-Paul Arzel, Executive Vice President et CTIO de Bouygues Telecom : "Chez Bouygues Telecom, nous sommes constamment désireux d'améliorer la qualité du service fourni à nos clients particuliers et professionnels, et nous explorons activement la meilleure façon d'exploiter l'IA dans nos opérations, avec rapidité et à grande échelle. Nous avons récemment obtenu des résultats très prometteurs sur notre réseau avec Ericsson en intégrant l'IA à l'optimisation du réseau, ce qui a permis de réduire la congestion, d’augmenter la capacité et le confort d'utilisation, tout en améliorant l'efficacité spectrale. Ericsson est un partenaire sur le long terme pour Bouygues Telecom. Nous sommes donc ravis de l'attention qu'il porte à l'accélération du parcours des opérateurs en matière d'IA et à la fourniture de fonctionnalités visant à améliorer notre réseau pour répondre aux attentes de nos clients."

Perihane Elhamy Ahmed Metaweh, Chief Technology Officer de Robi Axiata : "Avec plus de 56 millions d'abonnés au Bangladesh, nous cherchons continuellement des moyens d'améliorer l'expérience de nos clients tout en augmentant l'efficacité grâce à l'automatisation. Lors de nos récentes expériences avec Ericsson, nous avons constaté que l'optimisation du réseau pilotée par l'IA apportait des améliorations de plus de 11 % à la fois en termes de débit utilisateur et de volume de données pour les zones urbaines, et nous pensons que l'évolution annoncée pour Cognitive Software nous aidera à porter ces améliorations à un niveau supérieur".

Adaora Okeleke, Principal Analyst chez Analysys Mason : "Les FSC commencent à réaliser la valeur de l'IA mais sont freinés par plusieurs facteurs, notamment le manque de transparence de leur solution d'IA, l'accès limité à des données de haute qualité et la difficulté d’étendre les solutions d'IA. La volonté d'Ericsson de répondre aux préoccupations actuelles des FSC, en offrant des solutions qui renforcent la confiance et la flexibilité, correspond bien aux besoins actuels du marché et contribuera à accélérer l'adoption de l'IA".

Jean-Christophe Laneri, Vice President & Head of Cognitive Network Solutions d’Ericsson : "La complexité et la sophistication des systèmes alimentés par l'IA évoluent rapidement, et il est essentiel de faciliter l'adoption pour les opérateurs afin de réduire le délai d'obtention de la valeur. L’IA explicable fournit des méthodes et des techniques pour comprendre les modèles d'IA, qui apportent de la transparence et augmentent la confiance dans des processus de prise de décision opaques autrement. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de rendre ces fonctionnalités disponibles dans nos applications Cognitive Software et nous considérons qu'il s'agit d'une étape fondamentale dans la voie vers l'automatisation.

L'architecture Cognitive Software d'Ericsson est cloud-native. Elle permet des déploiements automatisés basés sur des conteneurs, garantissant un environnement sécurisé avec des mises à jour logicielles et permettant d’accroître l’efficacité. Grâce à leur modularité, les composants Cognitive Software peuvent être mis à l'échelle séparément, en fonction des besoins du moment. Ce modèle permet également l'intégration CI/CD pour une intégration et un déploiement continus et encourage les méthodes de travail DevOps.

