爱立信发布增强产品组合 聚焦性能、可持续性和开放性

近日，爱立信发布了12款新的硬件和软件解决方案，对其无线、传输和天线产品组合进行了广泛增强，助力运营商（CSP）部署高性能、可持续与开放的网络。

在2024世界移动通信大会（MWC2024）召开前爱立信举办的预热活动上，以旗舰AIR 3255为代表的12款硬件和软件产品及解决方案集体亮相。其中，AIR 3255是一款Massive MIMO时分双工（TDD）无线设备，与上一代无线设备相比，节能超过25%，碳足迹降低20%。

AIR 3255 采用了全新小型金属滤波器技术，可扩展至所有TDD 6GHz 以下频段，以促进5G中频段的部署。这也是首款使用新一代Massive MIMO爱立信硅芯科技（SoC：片上系统）的产品，具有更强的接收器处理能力和更出色的能效表现。此外，AIR 3255仅使用一块印刷电路板（PCB），这在业界是独有的。同时，AIR 3255采用了被动散热技术。

爱立信网络产品业务负责人Mårten Lerner表示："在爱立信，我们为自己能够站在技术的最前沿感到自豪，我们通过打造在性能、可持续性和开放性方面表现最佳的网络产品，助力释放5G及其后续技术的创新潜力。我们今天发布的新解决方案将推动下一阶段的5G部署。"

以下新无线产品与AIR 3255一起将使爱立信的无线产品家族更加强大，也将使其成为业界最全面、最具可持续性的、具备向Open RAN架构演进能力（基于分组前传的eCPRI）的无线产品组合。这符合爱立信将Open RAN产业化的目标。

提升5G性能

AIR3284（32T/32R）：三频Massive MIMO FDD，与4T/4R相比，下行容量提高为2倍，上行容量提高为4倍。

Radio 4823 (4T/8R)：上行性能提高一倍，同时支持2.6GHz频段上的独立电调（RET），从而扩大覆盖范围或容量。

AIR 5343：可用于大容量、高性能的宏站部署场景，扩展覆盖范围可达 11 dB。

超轻型中频段TDD无线设备

Radio 4461 HP（大功率）：输出功率提高 50%，碳足迹降低42%。Radio 8873：可支持标准功率和大功率（HP）两种版本

爱立信还推出了三种软件功能：

上行多用户Massive MIMO FDD：基于全干扰抑制组合（IRC）的先进接收器，上行空间复用可达四层，以增加网络容量和速率。

上行感知的多层网协同：综合考虑UE能力、网络配置、业务需求以及小区的下行和上行负荷，为每个用户选择最佳小区。

自动化节能器（AES）：在最大化性能和能源效率之间找到最佳平衡点，通过运营商定义的意图自主执行，以调整无线资源并提高能源效率，同时确保最佳用户体验。

为了完善产品组合，爱立信还推出了新一代传输和天线解决方案：

MINI-LINK 6355： 性能提升的下一代全户外E波段微波设备。具有2倍输出功率和25GE接口，提升了多载波配置中的每一跳距离和传输容量。同时为E波段微波增加了无线深度睡眠节能功能。

性能提升的下一代全户外E波段微波设备。具有2倍输出功率和25GE接口，提升了多载波配置中的每一跳距离和传输容量。同时为E波段微波增加了无线深度睡眠节能功能。 Antenna 4206：高2.1米，基于新型天线结构，支持两个低频段，四个中频段。采用最新的爱立信天线系统高性能解决方案，波束效率高达85%。同时使用100%热塑天线罩和更轻的结构，减少了49%的碳足迹和24%的重量，并且可完全回收。

Entel集团网络经理 Luis Uribe表示：“我们对爱立信新一代超轻型Massive MIMO AIR 3255感到非常满意。这款Massive MIMO无线设备非常符合我们的可持续发展政策以及我们在网络运营中的节能和去碳化战略。”

澳洲电信（Telstra）网络和基础设施执行官Iskra Nikolova表示：“作为长期合作伙伴，澳洲电信和爱立信一直致力于以更高的速率、容量和覆盖范围来提升网络性能，为我们的客户提供卓越的5G体验。最近获得的额外中频段频谱将采用宽带Massive MIMO TDD部署，可提供巨大的下行容量。然而也需要依赖强大的FDD上行能力来解决流量增长问题，并提升客户在整个小区移动时的体验。通过AIR 3284 和 Radio 4823的Massive MIMO FDD实现的新创新，使我们部署的Massive MIMO中频段TDD达到最佳效果。我们期待着在我们的网络中看到新的无线设备，同时继续为我们的客户提升网络体验。”

瑞士电信（Swisscom）移动网络、移动产品和 B2B 电信负责人 Mark Düsener 表示：“可持续性和用户体验是我们的首要目标。有了自动节能功能，我们就有了独特的机会，既能监控和管理用户体验，又能通过先进的自动化能力来降低操作复杂性，从而提高节能效果。”

软银公司高级副总裁兼 CNO Tomohiro Sekiwa 表示：“确保客户获得最佳5G体验是我们与爱立信长期密切合作的基石。通过上行感知的多层网协同，我们在先进的5G独立组网的流量引导的道路上又迈出了新的一步。这涉及小区的下行和上行负荷，并为每个用户选择最佳小区，以获得最大的网络性能。这一软件创新解决了用户行为的变化，即上行速度对照片和视频上传、视频互动以及AR和VR等应用的日常使用情况越来越重要。新功能可以在满足用户需求的同时优化频谱效率。”

Omdia移动基础设施高级研究经理Rémy Pascal表示："高性能和可持续发展是爱立信的标签，最新发布的产品将继续巩固爱立信在这些领域的良好声誉，并支持运营商向5G-Advanced演进。爱立信最近与AT&T的合作声明也增强了其对开放性承诺的可信度。最后，自动化是实现此次发布全面目标的第四个支柱。"

点击此处了解有关新产品的更多信息