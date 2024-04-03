أعلنت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك: ERIC) اليوم عن تحسينات واسعة النطاق لمحفظة خدمات الراديو والنقل والهوائي الخاصة بها من خلال 12 حلاً جديدًا للأجهزة والبرامج لمزودي خدمات الاتصالات (CSPs) لنشرها في شبكات عالية الأداء ومستدامة ومفتوحة.

تم الكشف عنها في حدث ما قبل المؤتمر العالمي للجوال 2024 الذي نظمته الشركة في لندن، ويقود تحسينات المحفظة المنتج الرئيسي AIR 3255، وهو راديو MIMO Massive مزدوج بتقسيم زمني (TDD) يوفر الطاقة بأكثر من 25 بالمائة ويخفض البصمة الكربونية بنسبة 20 بالمائة *مقارنة بالجيل السابق من الراديو.

تم تجهيز AIR 3255 بتقنية جديدة وهي مرشح معدني صغير قابل للتطوير لجميع نطاقات التردد TDD sub-6GHz لتحفيز نشر الجيل الخامس في النطاق المتوسط. يعد هذا الراديو أيضًا أول من يستخدم الجيل الجديد من Massive MIMO Ericsson Silicon (نظام على شريحة) مع معالجة مُحسّنة لجهاز الاستقبال وتحسين كفاءة الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم AIR 3255 لوحة دائرة مطبوعة واحدة فقط فريدة من نوعها في الصناعة من حيث ممارسة البناء، فضلاً عن التبريد السلبي.

يقول مارتن ليرنر، رئيس قسم المنتجات للشبكات في إريكسون: “نحن في إريكسون نفخر بكوننا في طليعة التكنولوجيا من خلال إنشاء أفضل منتجات الشبكات من حيث الأداء والاستدامة والانفتاح على طريق تعظيم إمكانات الابتكار لتقنية الجيل الخامس وما بعدها. إن الحلول الجديدة التي كشفنا عنها اليوم ستعمل على تعزيز المرحلة التالية من عمليات نشر الجيل الخامس."

تنضم أجهزة الراديو الجديدة التالية إلى AIR 3255 في تعزيز تشكيلة أجهزة الراديو من إريكسون، مما يجعلها محفظة الراديو الأكثر شمولاً واستدامة والمجهزة لـ Open RAN القائمة على الحزمة الأماميةeCPRI في الصناعة مما يتماشى مع هدف إريكسون المتمثل في تصنيع Open RAN.

لتعزيز أداء الجيل الخامس

راديو FDD Massive MIMO AIR 3284الثلاثي النطاق(32T/32R) يوفر قدرة أعلى بمقدار مرتين للوصلة الهابطة وأربع مرات أعلى للوصلة الصاعدة** مقارنة بـ 4T/4R.

راديو 4823 (4T/8R)، يعزز أداء الوصلة الصاعدة (2x) مع إمالة كهربائية منفصلة عن بعد على نطاق التردد 2.6 جيجا هرتز لتوسيع التغطية أو السعة بناءً على اختيار النشر.

AIR 5343 للوصول اللاسلكي الثابت عالي السعة والأداء مع النشر الكلي. إجمالي عرض النطاق الترددي للحامل يصل إلى 1600 ميجاهرتز وتغطية ممتدة تبلغ 11 ديسيبل.

أجهزة راديو TDD متوسطة النطاق خفيفة الوزن

راديو 4461HP (طاقة عالية) مع طاقة إنتاجية أكبر بنسبة 50 بالمائة وبصمة كربون أقل بنسبة 42 بالمائة وراديو 8873 في كل من متغيرات الطاقة القياسية والطاقة العالية (HP).

تطلق إريكسون أيضًا ثلاث ميزات برمجية:

الوصلة الصاعدة متعددة المستخدمين Massive MIMO FDD مع ما يصل إلى أربع طبقات في الوصلة الصاعدة على أساس رفض التداخل الكامل الذي يجمع (IRC) بين جهاز الاستقبال المتقدم لإضافة السعة والسرعة.

التنسيق المتقدم متعدد الطبقات المدرك للوصلة الصاعدة – يحدد أفضل مجموعة خلايا لكل مستخدم، مع الأخذ في الاعتبار قدرة تجهيزات المستخدم، وتكوين الشبكة، ومتطلبات الخدمة، بالإضافة إلى تحميل خلايا الوصلة الهابطة والصاعدة.

توفير الطاقة الآلي – النقطة المثالية بين الأداء الأقصى وكفاءة الطاقة، ويتم تنفيذه بشكل مستقل من خلال هدف يحدده مزود الطاقة الشمسية لضبط موارد الراديو وتحسين كفاءة الطاقة مع تأمين أفضل تجربة للمستخدم.

ولاستكمال تحسينات المحفظة، تقدم إريكسون حلول النقل والهوائيات من الجيل التالي:

MINI-LINK 6355 – تحسين أداء النطاق الإلكتروني مع عقدة النطاق الإلكتروني الخارجية بالكامل من الجيل التالي. تعمل طاقة الخرج 2x وواجهات 25GE على زيادة طول القفزة والسعة في التكوينات متعددة الموجات الحاملة. تمت إضافة ميزة توفير الطاقة في الراديو Deep Sleep للنطاق الإلكتروني.

Antenna 4206 – اثنان للنطاق المنخفض، وأربعة للنطاق المتوسط؛ 2.1 متر على أساس هيكل هوائي جديد. أحدث حل لنظام هوائي إريكسون عالي الأداء مع كفاءة شعاع تصل إلى 85 بالمائة وتوفير 49 بالمائة في البصمة الكربونية المتجسدة ووزن أقل بنسبة 24 بالمائة، وذلك باستخدام 100 بالمائة من اللدائن الحرارية وبنية أخف وزنًا. قابلة لإعادة التدوير بالكامل.

يقول لويس أوريبي، مدير شبكة شركة Entel: "نحن سعداء بالجيل الجديد من جهاز Massive MIMO AIR 3255 الخفيف للغاية من إريكسون. يتناسب راديو Massive MIMO هذا بشكل جيد للغاية مع سياسات الاستدامة لدينا واستراتيجيتنا لكفاءة الطاقة وإزالة الكربون في تشغيل شبكتنا".

وقالت إيسكرا نيكولوفا، المدير التنفيذي للشبكات والبنية التحتية في Telstra: "باعتبارهما شريكين على المدى الطويل، تتمتع Telstra إريكسون بتاريخ حافل في دفع مستوى أداء الشبكة بسرعات وسعة وتغطية أعلى، مما يوفر تجربة رائعة لشبكة الجيل الخامس لعملائنا. يوفر طيف النطاق المتوسط الإضافي الذي تم الحصول عليه مؤخرًا، والذي تم نشره باستخدام Massive MIMO TDD واسع النطاق، سعة كبيرة للوصلة الهابطة. ومع ذلك، فهو يعتمد على وصلة FDD قوية لمعالجة نمو حركة المرور وتعزيز تجربة العميل عند التحرك في جميع أنحاء الخلية. تُبرز الابتكارات الجديدة المقدمة من خلال Massive MIMO FDD مع AIR 3284 وRadio 4823 أفضل ما نشرناه في TDD للنطاق المتوسط الضخم. ونحن نتطلع إلى رؤية أجهزة الراديو الجديدة في شبكتنا بينما نواصل تعزيز تجربة شبكتنا لعملائنا."

يقول مارك دوسنر، رئيس شبكة الهاتف المحمول ومنتجات الهاتف المحمول وB2B Telco Swisscom: "تعد الاستدامة وتجربة المستخدم أهدافًا قصوى بالنسبة لنا. ومن خلال وظيفة توفير الطاقة الآلية، لدينا فرصة فريدة لمراقبة تجربة المستخدم وإدارتها مع منحنا القدرة على تعزيز توفير الطاقة مع تقليل التعقيد التشغيلي من خلال الأتمتة المتقدمة."

يقول توموهيرو سيكيوا، النائب الأول للرئيس والمدير التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في شركة سوفت بنك: “إن تأمين أفضل تجربة لتقنية الجيل الخامس لعملائنا هو حجر الزاوية في تعاوننا الوثيق وطويل الأمد مع إريكسون. من خلال التنسيق المتقدم متعدد الطبقات المدرك للوصلة الصاعدة، فإننا نتخذ الخطوة التطورية التالية في رحلة توجيه حركة المرور المستقلة المتقدمة لشبكة الجيل الخامس. يتضمن ذلك تحميل خلايا الوصلة الهابطة والصاعدة لاختيار أفضل مجموعة خلايا لكل مستخدم للحصول على أقصى أداء للشبكة. يعالج هذا الابتكار البرمجي التغير في سلوك المستخدم حيث أصبحت سرعة الوصلة الصاعدة ذات أهمية متزايدة لحالات الاستخدام اليومي مثل تحميل الصور والفيديو وتفاعلات الفيديو وكذلك لتطبيقات مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي. وتوفر الميزات الجديدة كل ذلك مع تحسين استخدام الطيف وإسعاد عملائنا."

يقول ريمي باسكال، مدير أبحاث البنية التحتية للهاتف المحمول في Omdia: “يرتبط الأداء العالي والاستدامة ارتباطًا وثيقًا بإريكسون، وسيستمر هذا الإطلاق الأخير في تعزيز سمعة الشركة القوية في تلك المجالات ودعم تطور مقدمي الخدمات نحو الجيل الخامس المتقدم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإعلان الأخير مع AT&T يعطي المزيد من المصداقية لالتزام إريكسون بالانفتاح. وأخيرًا، فإن الأتمتة هي الركيزة الرابعة التي تكمل الهدف الشامل لهذا الإطلاق. "

تعرف على المزيد حول المنتجات الجديدة هنا.

ملاحظات للمحررين:

*انبعاثات الكربون المتجسدة هي انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) التي تحدث قبل الاستخدام الأول للمنتج وطوال العملية بدءًا من استخراج المواد الخام وحتى تسليم المنتج النهائي.

** أصبح أداء الوصلة الصاعدة أمرًا بالغ الأهمية لرضا مستخدمي شبكة الجيل الخامس بشكل عام مع تزايد شعبية التطبيقات ذات الوصلة الصاعدة مثل مكالمات الفيديو في الوقت الفعلي وتطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي وعمليات البث.