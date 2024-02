Ericsson annonce d'importantes améliorations dans son offre de radio, de transport et d'antennes. Celle-ci comprend 12 nouvelles solutions matérielles et logicielles pour les fournisseurs de services de communication (CSPs) à déployer dans des réseaux performants, durables et ouverts.

Dévoilées lors de l'événement ”pre-Mobile World Congress 2024” par Ericsson à Londres, on compte parmi ces nouvelles solutions le produit phare AIR 3255. Il s’agit d’une radio Massive MIMO TDD (Time Division Duplex) avec plus de 25 % d'économies d'énergie et une empreinte carbone induite inférieure de 20 % par rapport à la génération radio précédente.

L'AIR 3255 est équipée d'une nouvelle technologie de filtre métallique compact qui est adaptable à toutes les bandes de fréquences TDD inférieures à 6 GHz pour inciter au déploiement de la bande moyenne 5G. C’est également la première radio à utiliser la nouvelle génération de silicium Massive MIMO d’Ericsson (SoC – System on a Chip) avec un traitement de réception amélioré et une efficacité énergétique accrue. De plus, l'AIR 3255 n'utilise qu'une seule carte de circuit imprimé, une prouesse unique en termes de fabrication ainsi que de refroidissement passif.

Mårten Lerner, responsable Product Area Networks d’Ericsson, a déclaré : « Chez Ericsson, nous sommes fiers d'être à la pointe de la technologie en créant les meilleurs produits réseau en termes de performances, de durabilité et d'ouverture pour maximiser le potentiel d'innovation de la 5G et au-delà. Les nouvelles solutions que nous avons dévoilées aujourd'hui promettent d’alimenter la prochaine phase de déploiement de la 5G. »

Avec cette annonce, Ericsson propose aujourd’hui le portefeuille radio le plus complet et le plus durable du secteur. Cela s'inscrit dans l'objectif d'Ericsson d'industrialiser l'Open RAN.

Des performances 5G renforcées

La radio Massive MIMO FDD triple bande AIR 3284 (32T/32R) offre une capacité de liaison descendante deux fois plus élevée et une capacité de liaison ascendante quatre fois supérieure** par rapport à une configuration 4T/4R.

La radio 4823 (4T/8R) améliore les performances de la liaison ascendante (2x) avec une inclinaison électrique à distance séparée sur la bande de fréquence 2,6 GHz pour étendre la couverture ou la capacité en fonction du choix de déploiement.

La radio AIR 5343 pour un accès sans fil fixe haute capacité et hautes performances avec un déploiement macro. Jusqu'à 1600 MHz de bande passante porteuse totale et couverture étendue de 11 dB.

Des radios TDD ultra-légères en bande moyenne

La radio 4461HP (haute puissance) avec 50 % de puissance de sortie en plus et 42 % d'empreinte carbone induite en moins, et la radio 8873 version standard et haute puissance (HP).

Ericsson lance également trois fonctionnalités logicielles :

FDD Massive MIMO multi-utilisateurs en liaison montante avec jusqu'à quatre couches dans la liaison ascendante basée sur un récepteur avancé IRC (Full Interference Rejection Combination) pour accroître la capacité et la vitesse.

avec jusqu'à quatre couches dans la liaison ascendante basée sur un récepteur avancé IRC (Full Interference Rejection Combination) pour accroître la capacité et la vitesse. Coordination multicouche avancée sensible à la liaison montante : identifie le meilleur ensemble de cellules pour chaque utilisateur, en tenant compte de la capacité de l'UE, de la configuration du réseau, des exigences de service ainsi que de la charge des cellules de liaison descendante et montante.

: identifie le meilleur ensemble de cellules pour chaque utilisateur, en tenant compte de la capacité de l'UE, de la configuration du réseau, des exigences de service ainsi que de la charge des cellules de liaison descendante et montante. Économiseur d'énergie automatisé : le juste milieu entre les performances maximisées et l'efficacité énergétique, exécuté de manière autonome via une intention définie par le CSP afin d’ajuster les ressources radio et améliorer l'efficacité énergétique tout en garantissant la meilleure expérience utilisateur.

Et pour compléter les améliorations de sa gamme de produits, Ericsson présente des solutions de transport et d'antennes de nouvelle génération :

MINI-LINK 6355 : Amélioration des performances en bande E grâce à un nœud en bande E outdoor de nouvelle génération. La double puissance de sortie et les interfaces 25GE étendent la longueur et la capacité des sauts dans les configurations multi-porteuses. Ajout de la fonction d'économie d'énergie Radio Deep Sleep pour la bande E.

: Amélioration des performances en bande E grâce à un nœud en bande E outdoor de nouvelle génération. La double puissance de sortie et les interfaces 25GE étendent la longueur et la capacité des sauts dans les configurations multi-porteuses. Ajout de la fonction d'économie d'énergie Radio Deep Sleep pour la bande E. Antenne 4206 : deux en bandes basses, quatre en bandes moyennes ; 2,1 m sur la base d'une nouvelle structure d'antenne. Le dernier système d'antennes Ericsson est une solution haute performance avec jusqu'à 85 % d'efficacité du faisceau, 49 % d'économies sur l'empreinte carbone induite et 24 % de poids en moins, grâce à un radôme 100 % thermoplastique et à une construction plus légère. Entièrement recyclable.

Luis Uribe, Corporate Network Manager d’Entel, a déclaré : « La nouvelle génération d'AIR 3255 ultralégère Massive MIMO d'Ericsson s'inscrit parfaitement dans notre politique de développement durable et notre stratégie d'efficacité énergétique et de décarbonation dans l'exploitation de notre réseau. »

Iskra Nikolova, responsable du réseau et de l'infrastructure de Telstra, a déclaré : « En tant que partenaires de longue date, Telstra et Ericsson ont l'habitude de repousser les limites de la performance du réseau avec des vitesses, une capacité et une couverture plus élevées, offrant ainsi une expérience 5G exceptionnelle à nos clients. Le spectre supplémentaire de bande moyenne récemment acquis, déployé avec le Massive MIMO TDD à bande large, offre une capacité de liaison descendante importante. De plus, il s'appuie sur une liaison montante FDD puissante pour répondre à la croissance du trafic et améliorer l'expérience client lors des déplacements dans la cellule. Les nouvelles innovations fournies à travers du Massive MIMO FDD de l’AIR 3284 et la radio 4823 tirent le meilleur parti de notre Massive MIMO TDD en bande moyenne. Nous sommes impatients de voir les nouvelles radios dans notre réseau tout en continuant à améliorer l'expérience de nos clients. »

Mark Düsener, responsable réseau mobile, produits mobiles et B2B Telco Swisscom, déclare : « La durabilité et l'expérience utilisateur sont des objectifs primordiaux pour nous. Grâce à la fonctionnalité d'économie d'énergie automatisée, nous avons l'occasion unique de surveiller et de gérer l'expérience utilisateur tout en nous permettant d'augmenter les économies d'énergie et en réduisant la complexité opérationnelle grâce à une automatisation avancée. »

Tomohiro Sekiwa, vice-président senior et CNO chez SoftBank Corp., a déclaré : « Garantir la meilleure expérience 5G à nos clients est la pierre angulaire de notre collaboration étroite et à long terme avec Ericsson. Avec la coordination multicouche avancée prenant en charge la liaison montante, nous franchissons une nouvelle étape dans l'évolution de la navigation avancée de pilotage du trafic autonome 5G. Cela implique à la fois la charge des cellules de liaison descendante et de liaison montante pour choisir le meilleur ensemble de cellules pour chaque utilisateur afin d'obtenir les performances maximales du réseau. Cette innovation logicielle répond au changement de comportement des utilisateurs, où la vitesse de liaison montante devient de plus en plus cruciale pour les cas d'utilisation quotidiens tels que les téléchargements de photos et de vidéos, les interactions vidéo ainsi que pour des applications telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Les nouvelles fonctionnalités offrent tout cela tout en optimisant l'utilisation du spectre et en ravissant nos clients.»

Rémy Pascal, Senior Research Manager Infrastructure mobile chez Omdia, a déclaré : « La haute performance et la durabilité sont étroitement associées à Ericsson, et ce dernier lancement continuera à renforcer la solide réputation de l'entreprise dans ces domaines et à soutenir l'évolution des fournisseurs de services vers la 5G Advanced. De plus, l'annonce récente avec AT&T donne plus de crédibilité à l'engagement d'Ericsson en faveur de l'ouverture. Enfin, l'automatisation est le quatrième pilier qui complète l'objectif holistique de ce lancement.»

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS :

*Les émissions de carbone induites sont des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui se produisent avant la première utilisation du produit et tout au long du processus, de l'extraction de la matière première jusqu'à la livraison du produit final.

** Les performances de la liaison montante deviennent cruciales pour la satisfaction globale des utilisateurs du réseau 5G avec la popularité croissante des applications à forte intensité de liaison montante telles que les appels vidéo en temps réel, les applications AR/VR et les diffusions