Ericsson; radyo, taşıma ve anten portföyüne iletişim servis sağlayıcıların (CSP) yüksek performanslı, sürdürülebilir ve açık şebekelerde yararlanabilecekleri 12 yeni donanım ve yazılım çözümü eklediğini duyurdu.

Şirketin Londra’da düzenlediği Mobil Dünya Kongresi 2024 hazırlık etkinliğinde tanıttığı bu çözümler arasında en dikkat çekici olan, amiral gemisi ürünü AIR 3255. Massive MIMO zaman bölmeli çift yönlü (TDD) bir radyo olan AIR 3255, önceki nesil radyoya kıyasla yüzde 25’in üzerinde enerji tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda AIR 3255’in gömülü karbon ayak izi* ise yüzde 20 daha az.

Ericsson’un geliştirdiği yeni radyo, 5G orta bant kullanımını teşvik etmek amacıyla, tüm TDD 6GHz altı frekans bantlarına ölçeklenebilen yeni küçük metal filtre teknolojisi bulunduruyor. AIR 3255, daha yüksek alıcı işlem gücü ve enerji verimliliği sunan yeni nesil Massive MIMO Ericsson Silicon (Çip Üzerinde Sistem) ile donatılan ilk radyo olma özelliği de taşıyor. Ayrıca AIR 3255, üretim tekniği açısından sektörde benzeri olmayan, pasif soğutmaya katkıda bulunan tek baskılı devre kartı kullanıyor.

Ericsson Şebekeler Ürün Alanı Başkanı Mårten Lerner, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Ericsson olarak, 5G ve ötesinin inovasyon potansiyelini en üst düzeye çıkarma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu doğrultuda performans, sürdürülebilirlik ve erişim açılarından en başarılı şebeke ürünlerini yaratarak teknolojinin ön saflarında yer almak bize gurur veriyor. Bugün tanıttığımız yeni çözümler, 5G’nin yaygınlaşma sürecinin bir sonraki aşamasına hız kazandıracak.”

AIR 3255 ve aşağıda yer alan diğer yeni radyo ürünleri, Ericsson’un radyo portföyünü sektörün en kapsamlı ve sürdürülebilir Open RAN’e hazır (paket ön plan tabanlı eCPRI) radyo portföyü haline getiriyor. Bu portföy genişlemesi, Ericsson'un Open RAN'ı endüstriyel standartlara taşıma hedefinin bir parçası olarak tasarlandı.

Daha yüksek 5G performansı

Üç bantlı Massive MIMO FDD radyo AIR 3284 (32T/32R), 4T/4R’a kıyasla 2 kat daha hızlı aşağı yönlü iletim ve 4 kat daha hızlı yukarı yönlü iletim** kapasitesi sunuyor.

Radio 4823 (4T/8R), uygulama tercihine bağlı olarak kapsama alanı veya kapasiteyi artırmak üzere kullanılabilen ve yukarı yönlü iletim performansını iki katına çıkaran 2,6 GHz frekans bandında bağımsız elektrikli eğim özelliği bulunduruyor.

Geniş ölçekli kullanım için yüksek kapasiteli ve yüksek performanslı Sabit Kablosuz Erişim sunan AIR 5343. 1600 MHz’e ulaşan toplam taşıyıcı bant genişliği ve 11 dB daha geniş kapsama alanı sunuyor.

Ultra hafif orta bant TDD radyolar

Yüzde 50 daha yüksek çıkış gücüne ve yüzde 42 daha düşük gömülü karbon ayak izine sahip Radio 4461HP (yüksek güç) ve standart ile yüksek güç (HP) seçeneklerinde sunulan Radio 8873, portfölyöde yer buluyor.

Ericsson ayrıca üç yeni yazılım özelliğini kullanıma sunuyor:

Uplink Multi-User Massive MIMO FDD: Yukarı yönlü iletimde girişim reddi birleştirmesi (IRC) tabanlı dörde kadar katmanla kapasite ve hızı artırıyor.

Uplink-aware Advanced Multi-Layer Coordination: Kullanıcı cihazı (UE) kapasitesini, şebeke yapılandırmasını, hizmet gereksinimlerini ve aşağı yönlü ve yukarı yönlü hücre yükünü dikkate alarak her kullanıcı için en iyi hücre setini belirliyor.

Automated Energy Saver: CSP tarafından tanımlanan bir amaç yoluyla otomatik bir şekilde maksimum performans ve enerji verimliliği arasında denge kuruyor. Böylece radyo ve enerji kaynaklarını daha verimli kullanırken kullanıcı deneyimini de en üst seviyeye çıkarıyor

Ericsson’un portföy geliştirmelerine yeni nesil taşıma ve anten çözümleri de eşlik ediyor:

MINI-LINK 6355: Yeni nesil, tümüyle açık alan E-bant düğümüyle daha yüksek E-Bant performansı sunuyor. İki kat fazla çıkış gücü ve 25GE arayüzleri, çoklu taşıyıcı uygulamalarında hop mesafesini ve kapasiteyi artırıyor. Ayrıca E-bant için Radio Deep Sleep enerji tasarrufu özelliği getiriyor.

Antenna 4206: İki düşük bant, dört orta bant; 2,1m yeni anten yapısı. En yeni yüksek performanslı Ericsson Anten Sistemi çözümü, yüzde 100 termoplastik radom yapısı ve daha hafif tasarımıyla yüzde 85’e varan huzme verimliliği sağlarken, gömülü karbon ayak izini yüzde 49, ağırlığı ise yüzde 24 oranında azaltıyor. Aynı zamanda tümüyle geri dönüştürülebilir olma özelliği de taşıyor.

Entel Luis Uribe, Kurumsal Ağ Yöneticisi: şu değerlendirmede bulundu: “Ericsson’un yeni nesil ultra hafif MIMO AIR 3255 radyosunu büyük bir heyecanla karşıladık. Bu Massive MIMO radyo, sürdürülebilirlik politikalarımız ve şebekemizin enerji verimliliğini ve karbon emisyonlarını azaltma stratejimiz için ideal çözüm olacak.”

Telstra Şebeke ve Altyapı Yöneticisi Iskra Nikolova şunları söyledi: “Telstra ve Ericsson’un uzun yıllara dayanan iş birliği, daha yüksek hız, kapasite ve kapsama alanıyla şebeke performansını artırıp müşterilerimize harika bir 5G deneyimi sunmamızı sağlıyor. Yakın zamanda eklenen ve geniş bant Massive MIMO TDD ile sunulan ilave orta bant spektrumu, aşağı yönlü iletim kapasitesini önemli oranda artırıyor. Ancak bu spektrum, hücreler arasında hareket edilirken karşılaşılan trafik artışına yanıt vererek müşteri deneyimini iyileştirecek güçlü bir yukarı yönlü FDD’ye ihtiyaç duyuyor. AIR 3284 ve Radio 4823’ün Massive MIMO FDD’ye getirdiği yenilikler, kendi Massive MIMO orta bant TDD’mizden en iyi şekilde yararlanmamızı sağlayacak. Müşterilerimizin şebeke deneyimini geliştirme yolculuğumuzda bu yeni radyoları şebekemize eklemek için sabırsızlanıyoruz.”

Mobil Ağ, Mobil Ürünler ve B2B Telco Swisscom Başkanı Mark Düsener şunları söylüyor: “Sürdürülebilirlik ve kullanıcı deneyimi bizim için en önemli hedefimizdir. Otomatik Enerji Tasarrufu işleviyle, kullanıcı deneyimini hem izleme hem de yönetme konusunda benzersiz bir fırsat ve aynı zamanda gelişmiş otomasyon aracılığıyla operasyonel karmaşıklığı azaltarak enerji tasarrufunu artırma olanağına da sahip oluyoruz."

SoftBank Corp. Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CNO Tomohiro Sekiwa şunları söylüyor: “Müşterilerimiz için en iyi 5G deneyimini güvence altına almak, Ericsson ile yakın ve uzun vadeli işbirliğimizin temel taşıdır. Uplink farkındalığına sahip Gelişmiş Çok Katmanlı Koordinasyon ile, gelişmiş 5G bağımsız trafik yönlendirme yolculuğunda bir sonraki evrimsel adımı atıyoruz. Bu, maksimum ağ performansını elde etmek amacıyla her kullanıcı için en iyi hücre setini seçmek amacıyla hem aşağı bağlantı hem de yukarı bağlantı hücre yükünü içerir. Bu yazılım yeniliği, fotoğraf ve video yüklemeleri, video etkileşimleri gibi günlük kullanım durumlarının yanı sıra AR ve VR gibi uygulamalar için uplink hızının giderek daha önemli hale geldiği kullanıcı davranışındaki değişikliği ele alıyor. Yeni özellikler tüm bunları sağlarken spektrum kullanımını optimize ediyor ve müşterilerimizi memnun ediyor.”

Omdia Mobil Altyapı Kıdemli Araştırma Müdürü Rémy Pascal, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yüksek performans ve sürdürülebilirlik, Ericsson ile özdeşleşmiş kavramlar. Tanıtılan bu yeni ürünler, şirketin bu alanlardaki ününü daha da pekiştirirken, servis sağlayıcıların 5G Advanced’e yönelik ilerlemelerine de hız kazandıracak. Ayrıca şirketin bir süre önce AT&T ile yaptığı açıklama, Ericsson’un açıklık konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Son olarak otomasyon, bu lansmanın bütünsel hedefini tamamlayan dördüncü unsuru olarak karşımıza çıkıyor.”

EDİTÖRLERE NOTLAR:

*Gömülü karbon emisyonu, bir ürünün ilk kullanımı öncesinde, ham maddeden nihai ürüne kadarki üretim sürecinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları olarak tanımlanıyor.

**Görüntülü aramalar, artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik ve çevrimiçi yayınlar gibi yukarı yönlü iletim ağırlıklı uygulamaların giderek popülerleşmesi sonucu yukarı yönlü iletim performansı, 5G şebekelerinin genel kullanıcı memnuniyetinin önemli bir bileşeni haline geldi.