أعلنت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) وشركة إي آند مصر عن تمديد شراكتهما الراسخة من خلال اتفاقية مدتها أربع سنوات، تُركز على تحديث وتوسيع شبكة إي آند مصر لتعزيز خدمات شبكة الجيل الخامس، عبر برنامج طموح للتحول إلى السحابة. وسيؤدي هذا التوسع إلى تحسين تجربة المستخدمين من خلال طرح خدمات جديدة وتسريع تبني معيار الصوت عبر إل تي إي (VoLTE) في إي آند مصر.

وتساهم هذه الاتفاقية في تحسين قدرات إدارة البيانات في إي آند مصر من خلال الانتقال من نظام توحيد البيانات الموحد (UDC) إلى نظام إدارة البيانات الموحدة السحابي (UDM). كما ستُوفر الاتفاقية ترقيات لتطبيقات الشبكة الأساسية الرئيسية، بما في ذلك "IP Multimedia System" (IMS) لتقديم خدمات اتصالات مُحسّنة، ونظام التفعيل الديناميكي من إريكسون (EDA)، ووحدة التحكم في السياسات القائمة على الخدمة (SAPC) لتبسيط العمليات وتحسين جودة الخدمة.

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستقوم إريكسون أيضاً بتحديث البنية التحتية التي تدعم الشبكة الأساسية، ونشر حلول البنية التحتية السحابية الأصلية (CNIS) والبنية التحتية للمحاكاة البرمجية لوظائف الشبكة (NFVI).

كما تتضمن الاتفاقية تحديث وتوسيع نطاق خدمات الفوترة والشحن من إريكسون، ليشمل وظيفة الوصول إلى الشحن (CAF)، وتعزيز قدرات إي آند مصر في مجال الجيل الخامس، وتمهيد الطريق لتحقيق فرص عمل جديدة واستراتيجيات تسويقية تنافسية.

وسوف تتيح هذه الترقيات تحسين عمليات شبكة إي آند مصر، وتعزيز عروض الخدمات، وتحقيق الربح من حالات استخدام ناشئة مثل الجيل الخامس وإنترنت الأشياء. كما ستُحسّن أداء الشبكة من خلال تسريع التحول إلى السحابة الأصلية وتعزيز خدمات شبكة الجيل الخامس.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا المعلومات من إي آند مصر: "تُوسّع هذه الاتفاقية شراكتنا طويلة الأمد مع إريكسون، كما أنها تدعم تطوير شبكتنا. وتغطي الاتفاقية تقنيات رئيسية ستُسهم في تسريع تبني معيار VoLTE وتقديم خدمات جديدة لعملائنا في مصر. وسوف يعزز هذا التحديث والتوسع الذي نقوم به بالتعاون مع إريكسون، أسس شبكتنا لتتحول إلى شبكة أكثر مرونةً وجاهزيةً للمستقبل، بما يدعم تقديم خدمات مُحسّنة ويزيد من الكفاءة في جميع عملياتنا."

من جانبه، قال كيفن ميرفي، نائب الرئيس ورئيس إريكسون شمال الشرق الأوسط في إريكسون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يُمثل تمديد اتفاقيتنا مع إي آند مصر خطوةً مهمةً في إطار شراكتنا طويلة الأمد. وسوف تتمكن إي آند مصر من خلال هذا التحديث، من تسريع تبني معيار VoLTE، وإطلاق خدمات جديدة، ووضع الأساس لشبكة سحابية جاهزة لتقنية الجيل الخامس. ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتطوير قدرات الشبكة من خلال نهج تحويل مُركّز ومُنظّم."

جدير بالذكر أن شركة إريكسون تتمتع بتاريخ طويل من التعاون مع شركة إي آند مصر يمتد لسنوات عديدة ويغطي أبعاد وأجيال متعددة من تكنولوجيا الهاتف المحمول. وتدير شركة إي آند مصر حالياً نظام دعم الأعمال والعمليات الشامل وإدارة الشبكة الأساسية (CNM) من إريكسون، مدعوماً بخريطة طريق واضحة وتوجيه استراتيجي من إريكسون.