瑞士电信选择爱立信打造面向未来的移动网络

近期，爱立信和瑞士电信宣布，双方将签署一项新的多年期协议，以促进瑞士电信创新生态系统的发展，并推动瑞士运营商在其5G网络中实现下一阶段的增长与高能效表现。这一举措将扩大双方的长期合作伙伴关系。

在过去的七年中，瑞士电信的移动网络一直在瑞士“《CONNECT》杂志（及Umlaut测量机构）的移动网络测试”中名列榜首。这一结果彰显了瑞士电信移动网络的可靠性和性能，而这是源于瑞士电信的移动网络近年来在云原生转型计划下的不断演进。除了为用户提供出色的5G体验外，瑞士电信还通过采用节能减碳的产品和解决方案加强其对可持续发展的关注。

根据这份新协议，瑞士电信网络将引入爱立信网络自智平台（EIAP：Ericsson Intelligent Automation Platform），实现全方位的多技术网络管理和自动化。借助该平台，瑞士电信可以充分利用爱立信日益丰富的rApps产品组合，包括人工智能（AI）驱动的认知软件rApps，以及开放的EIAP rApp生态系统中的其他贡献者所提供的rApps。EIAP生态系统和软件开发套件（SDK）将成为瑞士电信提升用户服务体验的重要工具。同时，瑞士电信将借助无线接入网络大规模的自动化技术来节约运营成本。该运营商还将通过更新爱立信专家分析的产品部署，进一步聚焦用户体验，使用机器学习（ML）和人工智能（AI）技术实时分析并解决潜在的用户问题，确保为用户提供无与伦比的服务质量。

根据新合同，瑞士电信将引入爱立信屡获殊荣的轻型节能双频无线产品Radio 4490，以及爱立信RAN Compute产品组合中的新一代智能融合基带板。爱立信新一代智能融合基带板的特点是占用面积小、能耗低并且能够在不损失容量的情况下支持实时AI处理，只需一台设备就能满足所有新老无线系统技术的需求。在未来三年，瑞士电信还计划在大量站点配备爱立信的Massive MIMO产品组合，继续进一步扩大中频段时分双工（TDD）的覆盖范围。

另一个重要发展趋势是原有频谱持续重耕为NR频谱，运营商可借此为5G独立组网（SA）的部署做好准备并推出新服务。

长期以来，爱立信一直为瑞士电信提供网络功能虚拟化基础设施（NFVI）解决方案，以支持该运营商的电信应用。根据这项新协议，瑞士电信将采用爱立信的云原生基础设施解决方案（CNIS）进一步增强网络的可靠性，并将为承载爱立信和第三方供应商提供的云原生电信应用提升能力。这还将帮助瑞士电信减少云平台和基础设施的所需开销，进一步提高节能水平并降低总体拥有成本（TCO）。极进网络（Extreme Networks）和戴尔等电信合作伙伴公司也将参与到此次部署中，为该解决方案提供组件设施和功能，共同保证瑞士电信及其用户享受到最佳的网络性能。

最后，这项最新协议将巩固瑞士电信与爱立信之间的深厚合作关系，进一步加强产品开发团队之间的联系，确保瑞士电信顺利获得爱立信的最新软件创新成果与更新。

瑞士电信CTIO Gerd Niehage表示：“我们已经与爱立信密切合作了10多年，双方相互信任并取得了巨大的成功。现在，我们的这一长期战略合作伙伴关系将迈向新的阶段，双方将努力把瑞士最好的网络打造成最智能的网络，让我们能够在为客户提供最佳体验的同时，进一步重点推动可持续性与创新。”

爱立信西欧客户部负责人Daniel Leimbach表示：“在这一创新的合作关系中，瑞士电信独具的对于完美的追求与瑞典爱立信的全球技术领先优势相得益彰。双方的共同目标是进一步提高标准，并继续将瑞士最好的网络打造成为最智能的网络。近年来，我们为瑞士国内电信市场的全球化发展树立了重要的标杆。”