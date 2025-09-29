连续五年霸榜！爱立信再获Gartner 5G RAN基础设施魔力象限领导者殊荣

近日，爱立信在2025年《Gartner®电信运营商5G RAN基础设施解决方案魔力象限™》中获评“领导者”，并在“执行能力”中位于最高点。

该报告发布于2025年9月10日。在报告中，Gartner专家根据愿景完整性与执行能力两个维度，对为电信运营商（CSPs）提供5G解决方案的厂商进行了全面、独立的评估，对整个关键5G无线接入网络（RAN）基础设施能力进行了市场概述。

爱立信执行副总裁兼网络业务负责人Per Narvinger表示：“对我们而言，连续五年被评为Gartner魔力象限领导者反映了爱立信在不断努力以支持客户持续变化的需求。我们认为，这种持续的认可不仅是关于爱立信在技术边界上的突破，更与我们帮助服务提供商构建未来网络的行动息息相关。在爱立信，我们始终致力于将新想法付诸实践，兑现我们的承诺，确保客户为未来的一切做好准备。”

在全球范围内，在中国以外的地区约一半的移动5G流量是通过爱立信支持的网络传输的。爱立信还可以对传统的4G基站进行5G现代化改造，从而将容量提升10倍，并实现高达30%的节能。全球移动供应商协会（GSA）最近的一份报告显示，全球约有300个5G网络已经投入商业运营。目前，爱立信正在为78个国家的187个5G现网提供支持，其中超过40个是5G SA网络。

爱立信在商用5G领域的领先地位以及对开创性技术演进的专注，在业界广受认可。爱立信已连续第五年在Frost & Sullivan发布的《Frost Radar：2025年5G网络基础设施》报告中被评为领导者。此外，爱立信在最近发布的Omdia 2025年无线接入网供应商市场格局报告中也获得了最高排名。

爱立信不断升级其产品组合，其中包括搭载爱立信无线系统的5G RAN、Cloud RAN、5G传输网，还是各种专业服务。其硬件系列包含节能、紧凑型的Massive MIMO以及多频段无线设备，这些设备由爱立信最新一代定制芯片提供动力，并已经为Open RAN做好了准备。

今年2月，爱立信扩展了其产品家族，新增了无线产品、天线以及被命名为RAN Connect的开放式前传解决方案，这将有助于电信运营商构建高性能可编程网络。

爱立信的RAN软件通过基于意图的自动化和人工智能驱动的功能取得了进步。其5G Advanced套件包含自动节能器和原生人工智能链路自适应技术，这些都能够提高效率和整体网络性能。

同样值得注意的是，爱立信已提前六个月实现了其2025年的产品组合可持续发展目标。为了支持客户应对不断上升的成本并实现其净零目标，与2021年的水平相比，爱立信将新型无线基站的能耗降低了40%；与2020年的基准相比，爱立信通过将产品重量减轻45%，降低了供应链的排放。

下载完整报告：2025年Gartner® 电信运营商5G RAN基础设施解决方案魔力象限™