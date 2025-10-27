에릭슨, 가트너® 통신사업자용 5G RAN 인프라 솔루션 매직 쿼드런트 2025 보고서에서 리더로 선정

에릭슨(NASDAQ: ERIC)은2025 가트너® 통신사업자용 5G RAN 인프라 솔루션 매직 쿼드런트™에서 리더로 선정되었으며, “실행 능력(Ability to Execute)” 부문에서 최상위 점수를 차지했다.

2025년 9월 10일 발표된 이 보고서에서, 가트너 연구진은 통신사업자(CSP)에 5G 솔루션을 제공하는 주요 벤더들을 ‘비전의 완전성(Completeness of Vision)’과 ‘실행력(Ability to Execute)’ 두 가지 지표를 기준으로 독립적이고 포괄적으로 평가했으며, 이를 바탕으로 핵심 5G 무선 접속망(RAN) 인프라 역량의 시장 전반을 조망했다.

이미지 제공: 가트너.

매직 쿼드런트 그래픽 면책 조항: 본 그래픽은 가트너 (Gartner, Inc.)가 대규모 연구 문서의 일부로 발행한 것으로, 전체 문서의 맥락에서 평가되어야 합니다. 가트너 문서는 에릭슨(Ericsson)에 요청 시 제공됩니다.

에릭슨 부사장 겸 네트워크 총괄 퍼 나빈거 (Per Narvinger)는 “5년 연속으로 가트너 매직 쿼드런트 리더로 선정된 것은, 변화하는 고객의 니즈에 부응하기 위해 저희가 지속적으로 노력해온 결과라고 생각합니다. 이번 선정 결과는 단순히 기술의 한계를 넓혀가는 데 그치는 것이 아니라, 통신사업자들이 미래의 네트워크를 구축할 수 있도록 돕는 저희의 의지를 보여줍니다. 에릭슨은 언제나 새로운 아이디어를 현실로 만들고 약속을 실현하며, 고객이 다가올 미래에 대비할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다” 라고 말했다.

중국을 제외한 전 세계 모바일 5G 트래픽의 절반가량은 에릭슨 솔루션을 기반으로 한 네트워크를 통해 전송되고 있다. 에릭슨은 또한 기존의 4G 기지국으로 5G로 현대화할 수 있으며 이 경우 용량은 10배 이상, 에너지 효율은 최대 30%까지 개선될 수 있다. 최근 GSA 보고서에 따르면 전 세계적으로 현재 약 300개의 5G 네트워크가 상용 서비스 중인 것으로 나타났다. 이 가운데 에릭슨은 78개국에서 187개의 상용 5G 네트워크를 지원하고 있으며, 이 중 40개 이상은 5G SA이다.

에릭슨의 상용 5G 분야에서의 리더십과 기술 진화를 선도해온 행보는 업계 전반에서 널리 인정받고 있다. 그 예로 에릭슨은 프로스트앤설리반의 Frost Radar: 5G Network Infrastructure 2025보고서에서 5년 연속 리더로 선정됐으며, 최근 Omdia Market Landscape: RAN Vendors 2025보고서에서도 최고 평가를 받았다.

에릭슨은 자사 포트폴리오를 지속적으로 발전시키고 있으며, 여기에는 에릭슨 라디오 시스템을 기반으로 한 5G RAN, 클라우드 RAN, 5G 전송망뿐 아니라 전문적인 서비스도 포함된다. 하드웨어 포트폴리오에는 에너지 효율적이고, 컴팩트한 매시브 MIMO와 멀티밴드 라디오가 포함되어 있으며, 이는 에릭슨의 최신 세대 맞춤형 실리콘을 기반으로 OPEN RAN 환경에 대비되어 있다.

에릭슨은 올해 2월, 통신사업자(CSP)가 고성능의 프로그래머블 네트워크를 구축할 수 있도록 지원하는 ‘RAN Connect’ 라는 새로운 오픈 프런트홀 솔루션과 함께 라디오, 안테나 제품군을 추가하며 포트폴리오를 확장했다.

에릭슨의 RAN 소프트웨어는 인텐트 기반 자동화와 AI 기반 기능을 통해 지속적으로 고도화되고 있다. ‘5G Advanced’ 제품군에는 Automated Energy Saver와 AI-native Link Adaptation과 같은 기능이 포함되어 있으며, 이는 에너지 효율성과 전체 네트워크 성능을 동시에 향상시킨다.

또한 에릭슨이 2025년 포트폴리오 지속가능성 목표를 예정보다 6개월 앞서 달성했다는 점도 주목할 만하다. 에릭슨은 고객이 비용 상승에 대응하고 넷 제로(Net Zero) 목표를 달성할 수 있도록 지원하기 위해, 신규 라디오 기지국 장비의 전력 소모를 2021년 대비 40% 절감했으며, 제품 경량화를 통해 2020년 기준 대비 공급망 배출량을 45% 감축했다.

가트너 면책 조항:

가트너는 경영진과 그 팀에게 실행 가능한 객관적 통찰력을 제공합니다.

가트너는 연구 간행물에 언급된 특정 벤더, 제품 또는 서비스를 추천하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급 또는 기타 지정을 받은 벤더만을 선택하도록 권고하지 않습니다. 가트너 연구 간행물은 가트너 연구 기관의 의견을 반영한 것으로, 사실 진술로 해석되어서는 안 됩니다. 가트너는 본 연구와 관련하여 상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하되 이에 국한되지 않는 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인합니다.

GARTNER는 가트너의 등록 상표 및 서비스 마크이며, Magic Quadrant는 미국 및 국제적으로 가트너(Gartner, Inc.) 및/또는 그 계열사의 등록 상표입니다. 본 문서에서 사용된 것은 허가를 받은 것입니다. 모든 권리는 가트너에 있습니다. 출처: 가트너, 통신 서비스 제공업체(CSP) 5G RAN 네트워크 인프라 솔루션 매직 쿼드런트, 코세이 타키이시, 피터 리우, 실뱅 파브르, 프랭크 마살라, 2025년 9월 10일.

2021–23: 통신 서비스 제공업체(CSP) 5G 네트워크 인프라 매직 쿼드런트, 2024–25: 통신 서비스 제공업체(CSP) 5G RAN 인프라 솔루션 매직 쿼드런트

편집자 주:

*면책 조항: 본 지속가능성 성과는 잠정적이며, 2026년 1분기 에릭슨 연간 지속가능성 보고서의 일환으로 감사인의 검증을 거칠 예정입니다.

