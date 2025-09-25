エリクソン、ガートナー®の2025年通信事業者向け5G RANインフラソリューションのマジック・クアドラントTMレポートでリーダーに選出

エリクソン（NASDAQ:ERIC）は、2025年の報告書「2024 Gartner® Magic QuadrantTM for CSP RAN Infrastructure Solutions（通信事業者向け5G RANインフラソリューションのマジック・クアドラント）」でリーダーに選出され、「Ability to Execute（実行能力）」で最上位に選ばれました。



2025年9月10日に発表されたこのレポートは、ガートナーの専門家が、通信事業者に5Gソリューションを提供するベンダーを、ビジョンの完全性と実行力の二つの指標をベースに、包括的かつ独立して評価した方法に基づいて、クリティカルな5G RAN（無線アクセスネットワーク）インフラ市場を概観するものです。

マジック・クアドラントのグラフィックに関する免責事項：このグラフィックは、Gartner, Inc.が大規模な調査文書の一部として発表したものであり、文書全体の文脈で評価されるべきものです。ガートナーの文書は、エリクソンからのリクエストにより入手可能です。

画像提供：ガートナー

エリクソンの上席副社長兼ネットワーク部門総責任者、パー・ナルビンガー（Per Narvinger）は次のように述べています。

「5年連続でガートナーのマジック・クアドラントのリーダーに選ばれたことは、お客様のニーズの変化をサポートするエリクソンの継続的な取り組みを反映しています。エリクソンがテクノロジーの限界を押し広げるのみならず、通信事業者が未来のネットワークを構築するのを支援していることが、この継続的な評価につながったと考えています。エリクソンは常に新しいアイデアを実現し、公約を果たすために努力し、カスタマーが次に起こる事態に備えられるように取り組んでいます」

中国を除く世界のモバイル5Gトラフィックの約半分は、エリクソンが提供するネットワークを介して伝送されています。エリクソンは5Gで従来の4G基地局を刷新し、10倍の容量と最大30%のエネルギー節約を実現することもできます。最近のGSAのレポートによると、エリクソンは現在78ヶ国で187のライブ5Gネットワークをサポートしており、そのうち40以上が5G SA（スタンドアロン）ネットワークです。

エリクソンの商用5G部門のリーダーシップと先駆的な技術的進化への注力は、通信業界で広く知られています。エリクソンはフロスト&サリバンのFrost Radar: 5G Network Infrastructure, 2025 reportでも、5年連続でリーダーとして認められました。またエリクソンは、最近発表された2025年のOmdia Market Landscape RAN Vendors reportでも最高位を獲得しています。

エリクソンはクラウドRANや5G Transportを含むエリクソン無線システムやプロフェッショナルサービスを含むサービスポートフォリオを、継続的に進化させています。そのハードウェアには、エネルギー効率が高くコンパクトなMassive MIMOとエリクソンの最新世代のカスタムシリコンを搭載してOpen RANに対応したマルチバンド無線機などがあります。

エリクソンは2月に無線機、アンテナ、RAN Connectと呼ばれるオープンフロントホールソリューションでその提案を拡張し、通信事業者が高性能のプログラマブルネットワークを構築できるようにしました。

エリクソンのRANソフトウェアは、インテントベースの自動化とAIを活用した機能によって進歩しています。自動省エネとAIネイティブのリンクアダプテーションを含むその5G Advancedスイートは、効率とネットワーク全体のパフォーマンスの両方を向上させます。

またエリクソンが2025年のポートフォリオの持続可能性目標を予定より6ヶ月早く達成したことも注目に値します。エリクソンはカスタマーのコスト上昇を管理し、ネットゼロ目標の達成を支援するため、新しい無線基地局のエネルギー消費量を2021年のレベルと比較して40%減らし、製品重量を2020年のベンチマークと比較して45%減らすことで、サプライチェーンの温暖化ガス排出量を削減しました。

2025 Gartner® Magic Quadrant™ for CSP 5G RAN Infrastructure Solutionsのレポート全文は、こちらからダウンロードしていただけます。



ガートナー免責事項：

Gartner, Inc.は、経営幹部およびそのチームに対し、実行可能かつ客観的な知見を提供しています。Gartnerは、Gartner Researchの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高の評価を得たベンダーのみを選択するようテクノロジーの利用者に助言するものではありません。Gartner Researchの発行物は、Gartner Researchの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本Researchの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の保証を行うものではありません。Gartnerは、Gartner, Inc.および/または米国とその他の国におけるその関連会社の商標およびサービスマークであり、MAGIC QUADRANTはGartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、本書では許可を得て使用しています。





All rights reserved. Attribution: Gartner, Magic Quadrant for CSP 5G RAN Network Infrastructure Solutions, Kosei Takiishi, Peter Liu, Sylvain Fabre, Frank Marsala, 10 September 2025.

2021–23: Magic Quadrant for 5G Network Infrastructure for Communications Service Providers, 2024–25: Magic Quadrant for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions



*免責事項: これらのサステナビリティの結果は暫定的なものであり、2026年第1四半期のエリクソンの年次サステナビリティステートメントの一部として、監査人によって検証されます。