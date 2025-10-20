愛立信於2025年《Gartner® 5G RAN 基礎設施魔力象限™》（2025 Gartner® Magic Quadrant™ for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions）再度被評選為「領導者」，並在「執行能力」的項目中排名第一。

該報告於2025年9月10日發布。由Gartner專家獨立且全面地從「願景完整性」與「執行能力」兩大面向，針對為電信商(CSP)提供5G解決方案的供應商進行評估，並對5G RAN關鍵基礎設施的市場現況進行分析。

The 2025 Gartner Magic Quadrant graph shows Ericsson positioned highest in the "Ability to Execute" axis.

圖片由 Gartner 提供。

魔力象限圖聲明：本圖由 Gartner 發布於完整的研究文件中並且應結合整個文件進行評估。您可向愛立信索取該 Gartner 文件。

愛立信執行副總裁暨網路事業群負責人Per Narvinger表示：「連續五年獲評為Gartner魔力象限領導者，體現了愛立信持續努力、以滿足客戶不斷演進需求的決心。我們相信這份肯定不僅彰顯愛立信在技術創新上的持續突破，更展現我們協助電信商打造未來網路的承諾。愛立信將持續將創新理念化為實際行動，兌現承諾，確保客戶為迎接未來挑戰做好準備。」

目前，全球（中國以外地區）約有一半的5G流量透過愛立信支援的網路承載。愛立信同時協助電信商將既有的4G基地台升級為現代化的5G設施，實現提升網路容量約10倍、降低能源消耗達30%的卓越成效。根據全球行動供應商協會(GSA)的最新報告，全球約有300個5G商用網路。而愛立信則支援來自78個國家的187個5G現網，其中超過40個為5G SA（獨立組網）網路。

愛立信在商用5G領域的領先地位與技術發展持續獲得業界肯定。已連續第五年被Frost & Sullivan《Frost Radar：2025年5G網路基礎設施報告》評為領導者，且在最近發布的Omdia 2025年無線接取網供應商市場報告中也獲得了最高排名。

愛立信也積極發展其產品組合，包括愛立信無線系統的5G RAN、Cloud RAN、5G傳輸及相關的專業服務。其硬體系列採用節能、高整合性的Massive MIMO和多頻段無線產品，由愛立信最新一代晶片提供支持，為Open RAN做好準備。

今年2月，愛立信擴展了相關的產品組合，新增無線單元、天線和名為RAN Connect的開放式前傳解決方案，協助電信商建構高效能可程式化網路。

愛立信的RAN軟體透過以意圖式自動化（Intent-based Automation）和AI驅動的功能不斷推動5G Advanced發展。其5G Advanced解決方案內含自動節能功能與AI原生鏈路自適應技術，可提升效率和整體網路效能。

此外，愛立信更提前六個月達成2025年產品組合永續發展目標：為協助客戶同時控制成本和達成淨零排放的目標，愛立信成功將新一代無線基地台的能耗降低40%(較2021年)，並透過將產品重量減輕45%(較2020年)，有效降低整體供應鏈的碳排放。

