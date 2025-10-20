 Skip navigation

愛立信連續五年蟬聯Gartner 5G魔力象限領導者，持續領航5G RAN創新

  • 愛立信連續五年榮登Gartner 5G魔力象限領導者
  • 在Gartner魔力象限中的「執行能力」得到最高評價
  • 愛立信持續精進其5G RAN硬體與軟體產品
Oct 20, 2025
愛立信總部

愛立信於2025年《Gartner® 5G RAN 基礎設施魔力象限™》（2025 Gartner® Magic Quadrant™ for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions）再度被評選為「領導者」，並在「執行能力」的項目中排名第一。

該報告於2025年9月10日發布。由Gartner專家獨立且全面地從「願景完整性」與「執行能力」兩大面向，針對為電信商(CSP)提供5G解決方案的供應商進行評估，並對5G RAN關鍵基礎設施的市場現況進行分析。

Gartner Magic Quadrant graphic for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions 2025
The 2025 Gartner Magic Quadrant graph shows Ericsson positioned highest in the "Ability to Execute" axis.
圖片由 Gartner 提供。
魔力象限圖聲明：本圖由 Gartner 發布於完整的研究文件中並且應結合整個文件進行評估。您可向愛立信索取該 Gartner 文件。

愛立信執行副總裁暨網路事業群負責人Per Narvinger表示：「連續五年獲評為Gartner魔力象限領導者，體現了愛立信持續努力、以滿足客戶不斷演進需求的決心。我們相信這份肯定不僅彰顯愛立信在技術創新上的持續突破，更展現我們協助電信商打造未來網路的承諾。愛立信將持續將創新理念化為實際行動，兌現承諾，確保客戶為迎接未來挑戰做好準備。」

目前，全球（中國以外地區）約有一半的5G流量透過愛立信支援的網路承載。愛立信同時協助電信商將既有的4G基地台升級為現代化的5G設施，實現提升網路容量約10倍、降低能源消耗達30%的卓越成效。根據全球行動供應商協會(GSA)的最新報告，全球約有300個5G商用網路。而愛立信則支援來自78個國家的187個5G現網，其中超過40個為5G SA（獨立組網）網路。

愛立信在商用5G領域的領先地位與技術發展持續獲得業界肯定。已連續第五年被Frost & Sullivan《Frost Radar：2025年5G網路基礎設施報告》評為領導者，且在最近發布的Omdia 2025年無線接取網供應商市場報告中也獲得了最高排名。

愛立信也積極發展其產品組合，包括愛立信無線系統5G RANCloud RAN5G傳輸及相關的專業服務。其硬體系列採用節能、高整合性的Massive MIMO和多頻段無線產品，由愛立信最新一代晶片提供支持，為Open RAN做好準備。

今年2月，愛立信擴展了相關的產品組合，新增無線單元、天線和名為RAN Connect的開放式前傳解決方案，協助電信商建構高效能可程式化網路。

愛立信的RAN軟體透過以意圖式自動化（Intent-based Automation）和AI驅動的功能不斷推動5G Advanced發展。其5G Advanced解決方案內含自動節能功能AI原生鏈路自適應技術，可提升效率和整體網路效能。

此外，愛立信更提前六個月達成2025年產品組合永續發展目標：為協助客戶同時控制成本和達成淨零排放的目標，愛立信成功將新一代無線基地台的能耗降低40%(較2021年)，並透過將產品重量減輕45%(較2020年)，有效降低整體供應鏈的碳排放。

閱讀完整報告，深入探索《Gartner® 5G RAN 基礎設施魔力象限™》

