احتلت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) المرتبة الأولى في "القدرة على التنفيذ" بحسب تقرير "ماجيك كوادرنت من جارتنر لعام 2025" لبنية شبكات الجيل الخامس الخاصة بمزودي خدمات الاتصالات، الصادر عن مؤسسة جارتنر المتخصصة بأبحاث واستشارات تكنولوجيا المعلومات.

يقدم التقرير، الذي صدر يوم 10 سبتمبر2025، نظرة عامة على سوق قدرات البنية التحتية الأساسية لشبكات الجيل الخامس للوصول اللاسلكي (RAN). وقام خبراء "جارتنر" بتقييم جهات البيع التي تقدم حلول الجيل الخامس لمزودي شبكات الاتصالات بشكل شامل ومستقل لتحديد مدى اكتمال رؤيتهم وقدرتهم على التنفيذ، بهدف تقديم لمحة عن قدرات البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس في السوق.

يقول بير نارفينجر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشبكات في إريكسون: "يُعدّ حصولنا على لقب "قائد ماجيك كوادرانت" من غارتنر لخمس سنوات متتالية انعكاسًا لجهودنا المتواصلة لدعم عملائنا مع تطور احتياجاتهم. نؤمن بأن هذا التقدير المستمر لا يقتصر على تجاوز حدود التكنولوجيا فحسب، بل يهدف أيضًا إلى مساعدة مزودي الخدمات على بناء شبكات المستقبل. في إريكسون، نعمل دائمًا على تجسيد أفكار جديدة والوفاء بوعودنا، لضمان جاهزية عملائنا لما هو آتٍ."

وجدير بالذكر أن حوالي نصف حركة مرور بيانات الجيل الخامس خارج الصين تتم من خلال شبكات إريكسون. كما يمكن لشركة إريكسون تحديث مواقع الجيل الرابع القديمة باستخدام تقنية الجيل الخامس - لتحقيق سعة أكبر بعشر مرات وتوفير طاقة بأكثر من 30%. يوضح تقريرGSA الأخير أن هناك حوالي 300 شبكة للجيل الخامس قيد التشغيل التجاري حول العالم، حيث تدعم إريكسون 187 شبكة للجيل الخامس نشطة في 78 دولة حاليًا، من بيها أكثر من 40 شبكة جيل خامس مستقلة (Standalone 5G).

وتعد ريادة إريكسون في مجال شبكات الجيل الخامس التجارية والتقدم التكنولوجي أمر لا يختلف عليه اثنان على مستوى الصناعة، حيث سبق وأن حصلت الشركة على إشادة كبيرة وحققت مكانة ريادية وفق تقرير Frost Radar™ للبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس لعام 2025 للمرة الخامسة على التوالي, كما حصلت شركة إريكسون أيضًا على أعلى تصنيف في التقرير الصادر حديثًا عن شركة Omdia لعام 2025 بعنوان "مشهد السوق لموردي شبكات النفاذ الراديوي. (RAN Vendors)"

تواصل إريكسون عملها على تطوير محافظها التي تشمل 5G RAN مع نظام راديو إريكسون، و Cloud RAN، وشبكة نقل الجيل الخامس بالإضافة إلى الخدمات المهنية. تغطي محفظة الأجهزة أجهزة الراديو الصغيرة والخفيفة Massive MIMO متعددة النطاقات الموفرة للطاقة التي تعمل بمعالجات إريكسون سيليكون المخصصة من الجيل الأخير والمستعدة لـ Open RAN.

في شهر فبراير، قامت إريكسون بتوسيع عروضها من خلال تقديم راديوهات وهوائيات وحلول "Open Fronthaul" ضمن حزمة أطلقت عليها اسم RAN Connect، ما يتيح لمزودي خدمات الاتصالات (CSPs) بناء شبكات قابلة للبرمجة وعالية الأداء.

وتواصل برامج RAN من إريكسون التقدم بفضل الأتمتة المعتمدة على النوايا والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتضم مجموعة 5G Advanced حلولًا مثل موفر الطاقة الآلي (Automated Energy Saver) وميزة التكيّف الذكي للرابط باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI-native Link Adaptation)، مما يعزز من كفاءة الأداء ويزيد من فعالية الشبكات بشكل عام.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن إريكسون قد حققت أهداف الاستدامة الخاصة بمحفظتها لعام 2025 قبل ستة أشهر من الموعد المحدد. ولمساعدة العملاء في التعامل مع ارتفاع التكاليف وتحقيق أهداف "صفر انبعاثات"، نجحت الشركة في تقليل استهلاك الطاقة في محطات الراديو الجديدة بنسبة 40٪ مقارنة بمستويات عام 2021، كما خفضت انبعاثات سلسلة التوريد من خلال تقليل وزن المنتجات بنسبة 45٪ مقارنة بمقاييس عام 2020.

يمكنكم تحميل التقرير الكامل: تقرير "ماجيك كوادرانت من جارتنر لعام 2025" للبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس لمزودي خدمات الاتصالات.