日前，爱立信在巴塞罗那举行"2024世界移动通信大会-Imagine Live"现场直播。期间，爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康表示：爱立信的目标是将网络的重要性置于数字化的中心位置。



鲍毅康谈到：“在未来的5到10年内，我们将看到一些重大趋势的加速发展。想想未来的能源转型，思考一下未来我们将如何提供医疗服务或政府服务。我们将以截然不同的方式实现不同行业和领域的自动化。”



鲍毅康指出，这会带来要求更为苛刻的、能够实时融合物理与数字世界的新用例，例如数字孪生和安全的操纵视线外的无人机。



他表示："我们正在看到各种趋势的融合。我们看到了人工智能、云与移动的融合。在我看来，移动连接将成为云和人工智能快速扩展的关键基础。这将对网络提出更多的要求。我们需要无处不在的覆盖、兼具高性能、灵活和可编程的网络。”他补充到："我们正在进入一个新的时代，5G 在其中扮演着重要角色，因为5G具有速度、延迟、服务质量、位置等新功能。所有这些都将切实的用于企业的数字化。这令人感到兴奋！"



爱立信尊贵的客户与合作伙伴也参与了 Imagine Live直播环节，其中发言的包括 AT&T 网络主管 Chris Sambar、Reliance Jio 总裁 Mathew Oommen，戴尔科技创始人兼首席执行官Michael Dell则与鲍毅康展开了对话。



关于开放的、基于云的网络，鲍毅康谈到，行业正在向水平、基于云的网络架构转变，他表示："我的想法是，网络将成为云。它不仅能提供云经济，而且在你提供新服务时还可以享受到云带来的敏捷性。可以肯定的是，在这个世界上，我们在水平层或跨层将看到更多样化的供应商。"



鲍毅康还谈到，实现基于云的可编程网络的途径会有些不同，这不仅要取决于客户的出发点，还取决于客户的优先选择。他表示："对于爱立信而言，重要的是无论客户是采用垂直集成堆栈还是直接采用水平架构，我们都将为他们提供支持。我们将投资于垂直堆栈和水平架构，以确保我们能够为客户提供最佳的硬件和软件解决方案。"。鲍毅康指出，爱立信已经开始了这一征程，目前已拥有100 多万台符合开放性要求的已安装硬件无线设备。



在直播中，鲍毅康与Sambar 提到了爱立信与AT&T最近在全美范围内建立的Open RAN合作关系。鲍毅康表示："AT&T之所以选择我们，是因为我们能提供最佳解决方案和最具创新性的解决方案，这也是我们成为其重要合作伙伴的原因。”Sambar则表示："我们正在面对一个开放生态系统、开放网络的良机，我们将与爱立信携手为行业做一些真正很酷和创新的事情。"



在移动网络基础设施之外，鲍毅康还谈到了API对未来加速创新和增长的重要性。他表示：“消费者在 4G 网络的基础上真正实现了数字化。我们创建了一个应用生态系统。但实际上，这是一个尽力而为（best-effort）的网络。随着我们进入企业数字化阶段，尽力而为的连接还不足够好，而这正是 5G 的用武之地。"



鲍毅康指出，5G 的特性与能力，比如速度和延迟，非常适合创造企业数字化和创新所需的差异化网络体验。他表示："我认为，这需要的不仅仅是能力。关键还在于我们如何公开这些功能，如何让网络用户使用这些能力，这就是 API 的真正用武之地。网络 API 是一种允许移动网络和应用以标准化方式相互对话的方式。通过公开这些网络 API 并将其商业化，我们还可以为运营商创造一种新的商业化模式。同时，我们也创造了一种全新的、令人兴奋的方式，利用网络的能力来创建新的应用。”



鲍毅康指出，开发人员将成为企业家和创新者，他们将创造出只能通过网络提供的新型应用。他谈到："简而言之，通过网络 API，我们会把网络的力量置于开发人员的指尖之上"。



鲍毅康还强调了强大的行业生态系统与富有成效的合作伙伴关系的重要性。在与Michael Dell的对话中他强调了这一点。



Michael Dell表示： "我们非常重视合作伙伴关系，而且拥有一个生态系统可以更快地推动创新，将不同公司的优势结合在一起。像爱立信和戴尔这样的领导者正在携手将这些解决方案付诸实践。我们正走在正确的道路上。”



最后，鲍毅康表示： "我希望我们所有的运营商客户、企业与开发者都能加入这一行列，让这一变革成为现实。



通过爱立信 2024 世界移动通信大会活动网站点播观看完整Imagine Live Broadcast。