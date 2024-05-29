爱立信连续第四年名列Frost Radar™ 5G网络基础设施市场排行榜首

在过去几年中，爱立信一直在Frost Radar™报告中名列前茅。这一结果表明，爱立信对研发及各种产品组合的投入（包括5G网络基础设施的所有领域及前几代网络基础设施）在技术持续演进的市场中得到了认可。

报告也对爱立信长期专注于提供最新、最轻的节能产品和解决方案予以了肯定。同时，该报告也提及了企业的Open RAN计划。

爱立信执行副总裁兼网络业务负责人Fredrik Jejdling表示：“最新的Frost Radar报告凸显了我们通过最具竞争力的产品组合进行创新和保持技术领导力的不变承诺。在这一充满挑战的市场中，我们将继续以客户为中心，坚定地向前迈进。”

Frost Radar：2024年5G网络基础设施

对于爱立信名列前茅的表现，Frost & Sullivan公司的信息和通信技术部门行业主管Troy Morley表示：“爱立信在维持现有客户和增加新客户方面做得非常出色。爱立信拥有大量尚未转向5G的潜在客户，这些客户将会在未来几年内陆续转向5G。”

爱立信目前为68个国家的*160个5G现网提供支持，这是Frost & Sullivan迄今为止公开报道的最高水平数据。

Morley表示：“爱立信的策略将继续以全球范围内运营商不断发展的需求为中心。与此同时，通过在2020年完成对Cradlepoint收购，爱立信也在扩大自身在企业客户中的影响力。”

报告还讨论了Open RAN和Virtual RAN发展的重要性，并认为Open RAN和Virtual RAN最终将成为常态。Morley表示：“爱立信将于2024年提供Open RAN解决方案，这将帮助这一趋势成为现实。该公司计划在2024年提供符合O-RAN标准的解决方案；Frost & Sullivan认为，这将推动Open RAN和Virtual RAN收入的大幅增长。”

关于报告，Morley进一步表示：“几年来，能效一直是一个热门话题。爱立信不断推出更小、更轻、更节能的解决方案以满足客户的需求。爱立信的传统RAN解决方案将继续秉承这一理念，而新的Open RAN产品将加快这一步伐。”

Frost Radar报告除衡量绝对收入外，还衡量增长率并将其与其他几个方面相结合，以评估企业在增长指数方面的表现。该报告还通过评估各家企业的产品组合、创新成果的可扩展性、研发战略的有效性等方面来衡量企业的创新能力。

商业咨询公司Frost & Sullivan的这份最新报告再次肯定了爱立信在5G网络基础设施市场的领导地位。该市场包括无线接入网络（RAN）、传输网与核心网。

下载 《Frost Radar™：2024年5G网络基础设施市场》报告全文

致编辑

爱立信的5G网络基础设施产品组合包括5G RAN、5G核心网和5G传输网，涵盖了低延迟、更高的带宽等5G部署的各个方面，保证了用户的即时响应时间和运营商网络的未来就绪。爱立信的5G网络产品还包括爱立信无线产品、5G载波聚合、爱立信频谱共享、网络切片、服务自动化和5G变现等。而爱立信提供的5G解决方案，能够让运营商通过模块化方法转换到云原生5G网络，或扩展其网络，从而获得新的商机。

爱立信的5G专网专为工业4.0数字化而量身定制，提供安全、强大的4G LTE和5G独立组网（SA）连接。依靠爱立信一流的无线产品组合，企业能够利用其可靠性、灵活性、低时延和安全性实现运营的优化与简化。

*更新：爱立信目前为69个国家的162个5G现网提供支持。

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连续三年 爱立信在《Frost Radar™：2023年全球5G网络基础设施市场》报告中被列为领导者

爱立信收购Cradlepoint