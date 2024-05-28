وقد أظهر تصدر إريكسون المرتبة الأولى في تقرير ™ Frost Radar على مدى السنوات الماضية أن استثمارات إريكسون في البحث والتطوير ومحفظات منتجاتها الواسعة - والتي تشمل جميع مجالات البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس والأجيال السابقة - تحظى بالتقدير في سوق التكنولوجيا السريع التطور.

وأقر التقرير أيضاً بتركيز إريكسون المستمر على تقديم أحدث المنتجات والحلول الموفرة للطاقة وأخفها وزناً. كما تطرق التقرير إلى خطط الشركة الخاصة بشبكة النفاذ الراديوي المفتوحة.

وقال فريدريك ييدلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشبكات في إريكسون:” يسلط تقرير ™ Frost Radar الأخير الضوء على التزامنا الثابت بالابتكار والريادة التكنولوجية من خلال محفظة منتجاتنا الأكثر تنافساً. وبوجودنا في سوق مليء بالتحديات، نواصل تركيزنا على عملائنا ونمضي قدماً بمزيد من العزم “.

وتعليقاً على تصنيف إريكسون في المرتبة الأولى، قال تروي مورلي، مدير الصناعة في مجموعة فروست آند سوليفان لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات:” لقد قامت إريكسون بعمل ممتاز في الحفاظ على عملائها الحاليين وإضافة عملاء جدد، بما في ذلك الفوز بعملاء جدد على المنافسين. وتمتلك إريكسون مجموعة كبيرة من العملاء الذين لم ينتقلوا بعد إلى الجيل الخامس، لكنهم سينتقلون إليها خلال السنوات القادمة“.

تعمل إريكسون حالياً على تشغيل 162 شبكة حية من شبكات الجيل الخامس في 69 دولة، وهو أعلى مستوى شهدته فروست آند سوليفان في التقارير العلنية.

أضاف مورلي: “استراتيجية إريكسون تواصل التركيز على الاحتياجات المتطورة لمزودي خدمات الاتصالات في جميع مناطق العالم. ومع استحواذها على شركة كرادل بوينت في عام 2020، تعمل إريكسون أيضاً على توسيع دورها مع عملاء الشركات. “

وناقش التقرير أيضاً أهمية حركة شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة والافتراضية والاعتقاد بأن شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة والافتراضية ستكون النموذج السائد. يقول مورلي:” ستساعد خطوة إريكسون في تقديم حلول شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة في عام 2024 في جعل هذه الحركة حقيقة واقعة وتعتقد فروست آند سوليفان أن هذا سيؤدي إلى نمو كبير في إيرادات شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة والافتراضية“.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال مورلي: ”لطالما كانت كفاءة الطاقة كلمة رنانة لبضع سنوات، وتواصل إريكسون الترويج لحلول أصغر حجماً وأخف وزناً وموفرة للطاقة، مما يلبي احتياجات عملائها. وسيستمر هذا الأمر مع حلولها التقليدية لشبكات النفاذ الراديوي، وسيتسارع مع عروضها الجديدة لشبكات النفاذ الراديوي المفتوحة“.

يقيس تقرير” ™ Frost Radar “معدلات النمو بالإضافة إلى الإيرادات المطلقة ويجمعها مع عدة عوامل أخرى لقياس أداء الشركات على طول مؤشر النمو. كما يقيس التقرير أيضاً الابتكار لكل شركة من خلال تقييم محفظة منتجاتها، وقابلية ابتكاراتها للتوسع، وفعالية استراتيجيتها في البحث والتطوير، وعدة عوامل أخرى.

ويؤكد أحدث تقرير صادر عن شركة استشارات الأعمال فروست آند سوليفان على ريادة إريكسون في سوق البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، والتي تشمل شبكات النفاذ الراديوي (RAN) وشبكات النقل والشبكات الأساسية.

قم بتنزيل التقرير الكامل: ™ Frost Radar: سوق البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، 2024