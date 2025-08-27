Ericsson meddelar förändring i koncernledningen

Stella Medlicott har varit anställd på Ericsson sedan 2014 och har suttit i koncernledningen sedan 2019. Arbetet med en övergångsplan pågår.

Börje Ekholm, vd och koncernchef, säger: ”Stella har varit mycket viktig i koncernledningen och har drivit positioneringen av Ericsson som ett globalt teknikledande företag. Hon har spelat en avgörande roll i att hjälpa företaget navigera genom betydande förändring, utveckla varumärket i linje med affärsstrategin och har i framkant drivit kulturförändringen inom Ericsson. Hon har byggt ett branschledande team och har omvandlat företagets förhållningssätt till geopolitik, hållbarhet och hälsa och säkerhet. Efter att ha haft rollen i mer än sex år har vi kommit överens om att det nu är ett bra tillfälle för förändring och jag önskar henne allt gott och framgång framöver.”

Stella Medlicott säger: ”Efter mer än elva otroliga år på Ericsson har jag tagit det svåra beslutet att lämna företaget för att söka nya möjligheter. Det har varit ett sant privilegium att sitta i koncernledningen de senaste sex åren och få arbeta med så många talangfulla personer i hela företaget. Vi har gått igenom vissa mycket speciella tider där jag hela tiden varit imponerad och motiverad av den professionalitet, hjärta och integritet som är det sanna Ericsson. Det gör mig glad att se att de här värderna, tillsammans med det fortsatta teknikledarskapet, kommer att driva den kommande eran av global innovation.”



