Ericsson slutför avyttring av iconectiv

Ericssons tillskott till kassan från transaktionen, efter avräkning av förväntade skatter, transaktionskostnader och andra skulder, förväntas uppgå till cirka SEK 9,9 miljarder [1] (USD 1,0 miljarder).

Ericsson kommer bokföra en positiv EBIT-engångseffekt om cirka SEK 7,6 miljarder [1] (USD 0,8 miljarder) i det finansiella resultatet för det tredje kvartalet 2025.

iconectiv konsolideras och rapporteras inom Ericssons Segment Enterprise. iconectivs bidrag [2] till Ericssons nettoresultat 2024 var cirka SEK 1,0 miljarder (USD 0,1 miljarder).

iconectiv, som har mer än 5 000 kunder inom olika marknadssegment, är en ledande leverantör av tjänster för nummerportabilitet, tjänster för nätdrift och för hantering av telefonnummer och utbyte av datatrafik.

[1] Under antagande om en USD - SEK-växelkurs på 9,76, inklusive en partiell låneåterbetalning i det andra kvartalet 2025 motsvarande SEK 0,8 miljarder (USD 0,1 miljarder).

[2] Bidrag till nettoresultatet inklusive minoritetsintressen och aktieägarlåneeffekter. Ericssons aktieägarlån till iconectiv var vid utgången av 2024 SEK 4,6 miljarder.

Ericsson meddelar försäljning av iconectiv

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden. Alla andra uttalanden än uttalanden om historiska fakta är framtidsriktade uttalanden. Orden ”anse”, ”förvänta”, ”förutspå”, ”förutse”, ”antar”, ”förutsätta”, ”avse”, ”trolig”, ”beräknas”, ”kan”, ”skulle kunna”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bedöma”, ”kommer att”, ”bör”, ”strävan”, ”ambition”, ”försöka”, ”potential”, ”målsättning”, ”fortsätta” eller, i förekommande fall, deras negativa versioner och varianter samt liknande ord eller uttryck används för att identifiera framtidsriktade uttalanden. Dessa uttalanden är föremål för risker och osäkerheter som kan orsaka att faktiska resultat avviker väsentligt från de som uttrycks i, eller antyds eller projiceras av, framtidsriktade uttalanden.

Vi uppmärksammar investerare på att dessa uttalanden är föremål för risker och osäkerheter av vilka många är svåra att förutsäga och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan medföra att faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från de som uttrycks i, eller antyds eller projiceras av, framåtblickande information och uttalanden.

Viktiga faktorer som kan påverka huruvida och i vilken utsträckning våra framåtblickande uttalanden förverkligas inkluderar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer" i den senaste delårsrapporten och i "Riskfaktorer" i årsredovisningen för 2024.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.



INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden.

Prenumerera på Ericssons bloggar.

https://x.com/ericsson

https://www.facebook.com/ericsson

https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:

Ericsson Newsroom

media.relations@ericsson.com (+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com (+46 10 719 00 00)



OM ERICSSON:

Ericssons högpresterande nätverk kopplar upp miljarder människor varje dag. I nästan 150 år har vi varit pionjärer inom teknikutveckling för kommunikation. Vi erbjuder mobil kommunikation och uppkopplingslösningar till tjänsteleverantörer och företag. Tillsammans med våra kunder och partners gör vi morgondagens digitala värld till verklighet. www.ericsson.com